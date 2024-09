Ukraińcy o polskich czołgach. Powiedzieli szczerze, ile są warte

Temat czołgów PT-91 Twardy w służbie ukraińskiej armii został poruszony podczas ostatniej wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych w Kijowie. Radosław Sikorski przypomniał, że Polska przekazała Ukrainie ok. 400 takich czołgów , które wzięły udział w licznych starciach, również na najtrudniejszych odcinkach frontu. Ostatnio zostały wykorzystane w ofensywie w obwodzie kurskim w Rosji .

Na kanale Armiya TV prowadzonym w serwisie YouTube pojawił się materiał z wypowiedziami członków załogi jednego z PT-91 Twardy. Został on porównany do radzieckiego T-72M1, na bazie którego powstał.

Zwiększona wytrzymałość powstałego w latach 90. XX wieku PT-91 Twardy w stosunku do pierwowzoru jest pokłosiem zastosowania w polskim czołgu pancerza reaktywnego ERAWA, czyli kostek złożonych z dwóch płytek pancernych oraz znajdującego się między nimi niewielkiego ładunku wybuchowego.

Nie są to pierwsze dobre opinie na temat tych polskich czołgów. Już wcześniej inne ukraińskie załogi chwaliły ich możliwości, w tym mobilność. PT-91 Twardy świetnie radzi sobie nawet w bardzo trudnym terenie, niekiedy lepiej niż słynny brytyjski Challenger 2 mający problemy z pokonywaniem np. błota. Na utwardzonej nawierzchni PT-91 Twardy jest w stanie rozpędzić się do ok. 60 km/h.