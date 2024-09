Przyjrzeli się rosyjskim magazynom w Dacznoje. Jasny sygnał dla świata

Baza w Dacznoje jest położona najdalej od linii frontu ze wszystkich tego typu rosysjkich obiektów - ponad 6 tys. km od Ukrainy , na granicy z Japonią. Znajduje się na wyspie Sachalin, dlatego, jak zauważono na łamach Moscow Times, do przetransportowania sprzętu konieczne było wykorzystanie floty lub lotnictwa.

Portal, bazując na analizie zdjęć satelitarnych, stwierdził, że dwa lata przed wojną w bazie stacjonowało blisko 600 pojazdów opancerzonych. W październiku 2022 r. liczba ta zmalała do 556, a w maju 2024 r. do 342. Przed wojną z Ukrainą na terenie bazy znajdowało się dziewięć hangarów. Do 2024 r. pozostało ich pięć, gdyż reszta została zniszczona.