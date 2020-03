Koronawirus. Objawy ustąpią, a zarażać możemy dalej - twierdzą naukowcy z Chin

Chińscy naukowcy przeprowadzili badanie, na podstawie którego stwierdzili, że osoby chore na COVID-19 mogą zarażać innych nawet przez 8 dni po ustąpieniu objawów koronawirusa . Wnioski z analiz opublikowano na łamach czasopisma naukowego "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine".

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 16 pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 , którzy pomiędzy 28 stycznia a 9 lutego zostali wypisani do domu z Głównego Szpitala Wojskowego w Pekinie. U każdego z nich choroba COVID-19 nie doprowadziła do poważnych powikłań. Decyzje o zwolnieniu z placówki podjęto na podstawie dwóch testów PCR, wykonanych dzień po dniu, które potwierdziły brak obecności koronawirusa.

Naukowcy poinformowali, że mediana występowania objawów u pacjentów wynosiła 8 dni. Co jednak najbardziej interesujące, okazało się, że u połowy hospitalizowanych badanych wirus był obecny w organizmie nawet po ustąpieniu symptomów choroby. Ci pacjenci mogli zarażać innych jeszcze od 1 do 8 dni (mediana 2,5 dnia). Chińczycy zwrócili uwagę, że pomimo chorób współistniejących u niektórych z badanych, przebieg COVID-19 w ich przypadku nie różnił się znacząco od reszty. Pacjenci biorący udział w eksperymencie mieli od 3 do 68 lat, a mediana ich wieku wynosiła 35,5 roku.