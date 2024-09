Najpierw przegląda się w lustrze. Dopiero potem atakuje

Wargatek sanitarnik (Labroides dimidiatus) nazywany również wargatkiem czyścicielem to mała ryba osiągająca maksymalnie kilkanaście centymetrów długości. Ma dość charakterystyczne ubarwienie – przez całą długość jej jasnoniebieskiego ciała biegnie ciemny pas. Nazwa tej ryby odnosi się do jej nawyków żywieniowych. Wargatki zjadają pasożyty ze skóry innych ryb, pełniąc funkcje sanitarne. Z ich usług korzystają większe ryby – rekiny czy mureny. Nie atakują wargatków, ale pozwalają im się oczyścić z pasożytów. Kilka dorosłych osobników i grupa młodych usuwa ze skóry, płetw, skrzeli większych ryb pasożyty i resztki obumarłej skóry. Wargatki zajmują się też pielęgnacją jamy gębowej swoich "klientów", zjadając resztki pokarmu tkwiącego między zębami.

Do tej pory jedynymi zwierzętami, które przeszły test, uznawany przez behawiorystów za punkt odniesienia dla zdolności kognitywnych na wyższym poziomie, są ssaki – kilka gatunków małp, słonie, świnie, delfiny, orki oraz ptaki z rodziny krukowatych, ale też gołębie. No i wargatek sanitarnik.

Następnie badacze zainstalowali przy akwarium wargatków małe lustro i powtórzyli test ze zdjęciami. Co ciekawe, po oglądnięciu się w lustrze dorosłe wargatki zachowywały się agresywnie w stosunku do zdjęć mniejszych ryb, ale powstrzymywały się od ataków na większe osobniki. - To było nieoczekiwane, ponieważ uważaliśmy, że ta ryba jest agresywna wobec rywali, niezależnie od ich rozmiaru — mówi Taigi Kobayashi z Osaka Metropolitan University.

Odkrycia te sugerują, że wargatki znają rozmiar swojego ciała na podstawie mentalnych obrazów ciał utworzonych poprzez odbicie w lustrze. Co więcej, ryby oglądające się w lustrze często ponownie odwiedzały lustro, gdy pokazano im zdjęcie większego osobnika, co sugeruje potencjalne wykorzystanie lustra do oceny wielkości ciała. Według badaczy ryba używała lustra do porównywania wielkości swojego ciała z rozmiarem innych ryb, co mogło dać jej jakiś pogląd na temat wyniku ewentualnej walki.