Powódź na lotnisku wojskowym. Opadająca woda odsłoniła skalę zniszczeń

"Z informacji DP [Defence-point.gr - przyp. red.] wynika, że oględziny wykazały, że stan obiektów jest rozpaczliwy, a decyzja o opuszczeniu go na stałe powinna być obecnie niemal oczywista. Koszty odbudowy infrastruktury i wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej, aby uniknąć podobnych zjawisk w przyszłości, są bardzo wysokie" - piszą greccy dziennikarze.

Na "liście trwałych strat" znajdą się również śmigłowce, jakie stacjonowały w zalanej bazie. Może być to aż 30 śmigłowców rozpoznawczych OH-58D Kiowa oraz od trzech (minimum) do sześciu (maksymalnie) śmigłowców szturmowych AH-64A Apache. W przypadku OH-58D Kiowa będzie oznaczało to straty na poziomie aż 40 proc. całej greckiej floty tego typu maszyn.