Ukraińcy wysłali do obwodu kurskiego siły złożone z elitarnych brygad wyposażonych w zachodni sprzęt . Po początkowym zaskoczeniu Rosjan i zajęciu dużego obszaru terytorium sytuacja się ustabilizowała i walki o dalsze zdobycze terytorialne stały się trudniejsze.

Aktualnie Ukraińcy wydają się chcieć zając terytorium na zachód od Sudźy, ponieważ po zniszczeniu mostów na rzece Sejm i metodycznym niszczeniu ciągle stawianych przez Rosjan mostów pontonowych jest to najłatwiejszy kierunek. Rosjanie mają tam duże problemy z zaopatrzeniem.

Niestety walki nie są strat, toteż do sieci trafiają zdjęciu lub nagrania uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu Ukraińców. Poniżej widać płonący bojowy wóz piechoty Marder 1A3, który jest pierwszym lub jednym z pierwszych niemieckich pojazdów płonących na terenie obwodu kurskiego od czasów II wojny światowej.

Schützenpanzer Marder 1 (z j. niemieckiego bojowy wóz piechoty "Kuna") został opracowany w latach 60. XX wieku Niemcy i był to pionierski design podobnie jak po stronie rosyjskiej BMP-1 .

Marder 1 był obsługiwany przez trzech żołnierzy, a jego tylna część mogła pomieścić siedmioosobowy oddział grenadierów pancernych. Charakterystycznym elementem było to, że Marder miał wieżę bezzałogową, na której znajdowała się automatyczna armata Rheinmetall MK 20 Rh-202 kal. 20 mm o efektywnym zasięgu do 2,5 km. Ta dzięki obustronnemu zasilaniu z taśmy nabojowej umożliwiała szybką zmianę amunicji z odłamkowej na przeciwpancerną.

Dodatkowo wieża była wyposażona w karabin maszynowy MG3 oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Milan , zdolnych przebić 700 mm stali pancernej na dystansie do 2 km.

Popularny dzisiaj projekt bezzałogowej sprawia że cała załoga znajduje się w kadłubie, co zwiększa szansę na przeżycie w przypadku trafienia wieży. Z drugiej strony, dostęp do uzbrojenia był utrudniony, co komplikowało usuwanie zacięć. W takich przypadkach załogant musi wychodzić na zewnątrz i usuwać usterki przez włazy inspekcyjne.