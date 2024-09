Ziemia będzie miała dwa księżyce. Coś zmierza na naszą orbitę

Asteroida 2024 PT5 została odkryta 7 sierpnia br. przez system ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), narzędzie do wykrywania potencjalnie groźnych planetoid. Asteroida ma około 10 metrów średnicy, co czyni ją niewystarczająco jasną, aby można było ją zobaczyć gołym okiem lub za pomocą amatorskich teleskopów.