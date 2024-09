Wystawią na sprzedaż setki czołgów. Rosjanie złożą ofertę?

Po wycofaniu ze służby, w trakcie przygotowań do sprzedaży, maszyny będą musiały przejść remonty kapitalne i modernizacje. Indie posiadają głównie warianty T-72M, które w latach 1980-2000 zostały zbudowane w jednym z tamtejszych zakładów zbrojeniowych - na licencji i we współpracy z Rosją.

T-72 to rodzina czołgów podstawowych opracowanych jeszcze w czasach ZSRR. Pierwsze egzemplarze weszły do służby w 1973 r. W kolejnych latach pojawiło się wiele wariantów, które były stopniowo przyjmowane do armii w różnych częściach świata. Z T-72 wywodzą się m.in polski PT-91 Twardy, wciąż bardzo ważne dla Rosjan T-72B3 czy właśnie T-72M. T-72 to maszyna mierząca ok. 9,53 m długości i wyposażona w armatę kal. 125 mm, ale poszczególne warianty różnią się niekiedy w bardzo ważnych elementach specyfikacji takich jak pancerz czy systemy kierowania ogniem i systemy obrony.