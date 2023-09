Rumunia zbroi się w artylerię. Pojedynek "Krabów" z Panzerhaubitze 2000

To jednak nie koniec, ponieważ Rumunia rozważa pozyskanie systemów M142 HIMARS oraz prowadzi postępowanie na 54 nowoczesnych samobieżnych armatohaubic. W tym przetargu co ciekawe Polska Grupa Zbrojeniowa nie wystawiła Kraba, tylko oferuje Rumunii Dywizjonowe Moduły Ogniowe czy system zarządzania polem walki TOPAZ , o czym pisał Łukasz Michalik.

Szybkostrzelność K9 Thunder to maksymalnie 6 strz./min, oraz ta jak każdy nowy system jest zdolny do prowadzenia ognia w trybie MRSI (trzy wystrzelone pociski spadną na cel w tym samym czasie).

Drugą opcją jest turecka wariacja K9 Thunder powstała na licencji, gdzie dokonano modyfikacji. Pierwsza wersja T-155 Fırtına była produkowana od lat 2000. XXI wieku, a oferowana w przetargu wersja T-155 Fırtına II to nowość dostarczona do służby w 2022 r.

Z kolei w przypadku PzH 2000 mamy do czynienia ze znacznie cięższą konstrukcją o masie 57 ton w teorii oferującą znacznie lepsze parametry. O ile możliwości armaty są identyczne przy tej samej amunicji to szybkostrzelność dochodząca do 10 strz./min i możliwość oddania do pięciu strzałów w trybie MRSI robi wrażenie.