Polskie Kraby dla Rumunii. PGZ nie złożyła oferty

PGZ zgłosiło wniosek o wydłużenie czasu postępowania i – jeśli uda się to uzyskać – chce przedstawić znacznie szerszą ofertę. Co Polska może zaoferować Rumunii?

Polska Grupa Zbrojeniowa zamiast 54 armatohaubic, chce zaoferować Rumunii Dywizjonowe Moduły Ogniowe . To Kraby wraz z całym zapleczem, niezbędnym do prowadzenia walki.

Oznacza to, że w przypadku wybrania polskiej oferty Rumunia zyska nie kilkadziesiąt haubic, do których będzie musiała wybrać zaplecze logistyczne czy wozy dowodzenia, ale kompletne, gotowe do działania dywizjony artylerii, wyposażone – poza dodatkowymi pojazdami – m.in. we własne systemy rozpoznawcze czy system zarządzania walką Topaz.