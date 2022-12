Rumunia planuje pozyskanie nowych czołgów. Te zastąpią zmodernizowane T-55

Jak podaje portal Defense Romania rumuński minister obrony ogłosił w krajowej telewizji plany pozyskania nowoczesnych czołgów, które zostały przyśpieszone w związku inwazją Rosji na Ukrainę. Wstępne rozmowy dotyczyły wyboru pomiędzy czołgami M1A2 SEP V3 Abrams , a Leopard 2A7A1 , ale niedawno do gry dołączyła przystosowana do europejskiego teatru działań wersja koreańskiego czołgu K2 pozyskanego przez Polskę .

Będzie to skokowy wzrost potencjału rumuńskich sił pancernych, które do dzisiaj użytkują czołgi TR-85M1 będące ulepszeniem TR-850 będących z kolei rozwinięciem zamówionych przez Rumunię w latach 60. XX wieku czołgów T-55. Te oferują jeszcze gorsze osiągi niż ściągane przez Rosję do Ukrainy czołgi T-62.