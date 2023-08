Jak donoszą rumuńskie źródła, Bukareszt podejmuje pierwsze oficjalne kroki w drodze do pozyskania myśliwców 5. generacji, które umożliwią zapewnienie operacyjnej zdolności obrony powietrznej kraju. Według Defence Romania szacunkowy koszt programu pozyskania F-35 Lightning II wyniesie ok. 6,5 miliarda dolarów. Romania Insider donosi natomiast, że zakupy będą odbywać się w dwóch etapach. W pierwszym zakupione zostaną dwie eskadry F-35, czyli 32 samoloty, a w drugim dodatkowa eskadra, czyli 16 myśliwców.

F-35 to jednomiejscowy myśliwiec o długości 15,7 m, wysokości 4,38 m oraz rozpiętości skrzydeł 10,7 m, mogący poruszać się z prędkością 1,6 Ma, czyli blisko 2 tys. km/h. Zatankowana do pełna maszyna w wersji F-35A bez problemu pokonuje dystans ponad 2 tys. km. Jest też dostosowana do tankowania z powietrza, co sprawia, że jego zasięg jest tak naprawdę nieograniczony. Standardowe uzbrojenie tej wersji obejmuje działko 25 mm GAU-22/A, pociski AIM-120 AMRAAM, a także bomby lotnicze GBU-31 JDAM.