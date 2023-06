Kraj NATO rezygnuje z rosyjskich samolotów. Będzie miał coś lepszego

Wymiana starych poradzieckich myśliwców na znacznie nowsze zachodnie jednostki to tylko część zakrojonej na szeroką skalę modernizacji rumuńskiej armii. Tamtejszy rząd przeznaczył duże środki na zakup transporterów Piranha V , tureckich dronów czy ogromnej liczby lekkich pojazdów opancerzonych . Teraz, po zgodzie wydanej przez Stany Zjednoczone, ministrowie obrony Norwegii i Rumunii oficjalnie ogłosili zakończenie procedur związanych z zakupem norweskich F-16.

Norweski wątek jest w tej sprawie interesujący tym bardziej, że ogłoszony transfer będzie największą umową sprzedaży sprzętu wojskowego w historii tego nordyjskiego kraju . Jednocześnie tamtejsi politycy podkreślają, że norweskie F-16 należą do najlepiej utrzymanych na świecie, a taka umowa to zacieśnienie więzi z ważnym sojusznikiem z NATO oraz umocnienie wschodniej flanki sojuszu.

Rumunia ostatecznie pożegnała się z myśliwcami MiG-21 w zeszłym miesiącu wycofując ze służby ostatnich 13 egzemplarzy. To sprzęt pamiętający czasy ZSRR. Był produkowany w latach 1959–1987. Rumunia korzystała ze zmodernizowanej wspólnie z Izraelem wersji LanceR posiadającej m.in. ulepszone radary i szerszą kompatybilność dotyczącą stosowanej amunicji.

Aktualnie Rumunia dysponuje kilkunastoma myśliwcami F-16, które już wcześniej zostały zakupione z Portugalii. To 17 sztuk. Zakup kolejnych 32 takich myśliwców znacząco poprawi sytuację tamtejszych sił powietrznych. W przyszłości w Rumunii planowane są zakupy myśliwców F-35 A Lightning II. Najprawdopodobniej nie uda się jednak tego dopiąć przed 2030 r.

Komentatorzy sugerują, że zakupione w Norwegii F-16 mogą z powodzeniem służyć jeszcze przez ok. 10-15 lat. Przypomnijmy, że są to myśliwce produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Cechują się długością ok. 15 m i maksymalną prędkością 2 Ma (ponad 2100 km/h).