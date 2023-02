Ukraińcy na szkoleniach w UK. Będą ćwiczyć obsługę armatohaubic AS90

Brytyjczycy wprowadzili armatohaubicę AS90 do służby w 1992 roku jako następcę systemów FV433 Abbot i M109 . Warto jednak zaznaczyć, że Brytyjczycy w stosunku do innych europejskich członków NATO byli mocno konserwatywni.

Wybrali oni armatę kal. 155 mm, ale o długości tylko 39 kalibrów, podczas gdy konkurenci z Niemiec czy Francji zastosowali dłuższą armatę o długości 52 kalibrów co znacząco przełożyło się na ich większy zasięg przy wykorzystaniu tej samej amunicji i sukcesy eksportowe.

Przykładowo AS90 może prowadzić ostrzał na dystans około 25 km przy wykorzystaniu pocisków z gazogeneratorem, a przy tej z dopalaczem rakietowym wzrasta do blisko 30 km. Tymczasem dla wspomnianych wyżej konkurentów zasięg wynosi w identycznych warunkach kolejno około 40 i 60 km.

Brytyjczycy zastanawiali się nad korektą tej niedogodności poprzez przezbrojenie AS-90 w dłuższe armaty, ale plan nie został zrealizowany. Warto jednak zaznaczyć, że to ta zmodernizowana wieża została wybrana do polskiej armatohaubicy AHS Krab i jest ona produkowana na licencji po spolonizowaniu przez HSW.

Poza tym AS90 to nowoczesna armatohaubica na podwoziu gąsienicowym o masie 45 ton zdolna zająć bądź opuścić stanowisko ogniowe w mniej niż minutę. AS90 może prowadzić ostrzał z intensywnością do 6 strz./min, ale umożliwia także oddanie szybkiej trójstrzałowej serii w 10 sekund i ostrzał w niszczycielskim trybie MRSI (multiple round simultaneous impact). Ten sprawia, że pociski są wystrzeliwane pod różnym kątem, spadają na cel niemal równocześnie.

Brytyjczycy chcą swoje systemy wykorzystywać do co najmniej do 2030 roku, a Ukraina będzie pierwszym zagranicznym użytkownikiem tego systemu.