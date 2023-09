Koniec "ojca Kraba". Wielka Brytania stawia na szwedzkie haubice FH77BW Archer

Armatohaubica AS90 to efekt nieporozumienia, do którego doszło w latach 80. pomiędzy Wielką Brytanią, Włochami i Niemcami. Kraje te od lat 70. pracowały wspólnie nad armatohaubicą o nazwie SP-70, jednak projekt tej broni okazała się niedopracowany i mało perspektywiczny (bazowała na podwoziu czołgu Leopard 1 ).

W rezultacie międzynarodowa współpraca została zakończona, a Wielka Brytania i Niemcy zdecydowały się na samodzielne opracowanie własnych armatohaubic . W przypadku Wielkiej Brytanii efektem tych prac okazał się AS90 (ang. Artillery System for the 1990s - system artyleryjski na lata 90.).

Ostatecznie – po wielu latach niepowodzeń – finalna wersja Kraba otrzymała wieżę i armatę z AS90 i podwozie z koreańskiej armatohaubicy K9 . Oba elementy zostały jednak w Polsce znacząco zmodyfikowane i dostosowane do lokalnych wymagań.

W rezultacie 32 egzemplarze AS90 trafiły już do Ukrainy . Pozostałe mają być stopniowo wycofywane i docelowo zastąpione rezultatem programu MFP (Mobile Fires Platform), który ma doprowadzić do wybrania przez Wielką Brytanię przyszłościowego systemu artyleryjskiego kalibru 155 mm .

Zanim to jednak nastąpi, w roli rozwiązania pomostowego Brytyjczycy będą eksploatować szwedzkie armatohaubice FH77BW Archer. Decyzję o zakupie potwierdzono w marcu 2023 roku, a pierwsze Archery dotarły do Wielkiej Brytanii we wrześniu.