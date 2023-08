Rosjanie pokazali zniszczenie czołgu "M-55S". Zaliczyli poważną wpadkę

Nie jest to już pierwszy przypadek wpadki Rosjan. Z większych dotychczasowych porażek można wymienić nieudany atak na system przeciwlotniczy Alvis Stormer HVM, dmuchane atrapy wyrzutni systemu przeciwlotniczego S-400 mające chronić most krymski czy atak na drewnianą makietę systemu IRIS-T. Teraz do tego grona dołącza zniszczenie czołgu T-90M, który miał udawać ukraińskiego M-55S.