Rosjanie pokazali rakiety do obrony mostu. Zaliczyli poważną wpadkę

W propagandowym materiale Rosjanie sami zdradzili swoje zamiary – gdy jeden z żołnierzy zapewniał w wywiadzie, że na Krymie ulokowano najnowsze systemy S-400 Triumf, masywne silosy rakietowe zaczęły chwiać się na wietrze. Oczywiście byłoby to niemożliwe, gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwymi pociskami, w których masa samej tylko głowicy bojowej przekracza 150 kg.

Rosyjskie systemy S-400 Triumf to nowoczesne zestawy przeciwlotnicze czwartej generacji. Jest to jedna z wersji rozwojowych kompleksu S-300, stąd pierwotnie nosiła ona oznaczenie S-300PMU3. Broń została opracowana przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej. Prace nad S-400 rozpoczęły się pod koniec lat 90. XX w., a przyjęcie konstrukcji do służby odbyło się w 2007 r.

System może korzystać z sześciu typów rakiet. Są to cztery nowe pociski 48N6E3, 40N6, 9M96E, 9M96E2 oraz używane w S-300PMU2 Faworit 48N6E i 48N6E. W zależności od użytej rakiety zestaw może zwalczać cele oddalone o 40, 120, 240 lub 400 km oraz znajdujące się na pułapach do 30 km.

Niektóre pociski odpalane z S-400 osiągają prędkość hipersoniczną Mach 5,9 (ok. 7227 km/h). W standardowym zestawie znajdziemy co najmniej osiem wyrzutni z 32 pociskami. Broń może zwalczać jednocześnie do 10 celów oraz naprowadzać do 20 rakiet. Według Rosjan S-400 jest w stanie zwalczać każdy rodzaj zagrożenia powietrznego oprócz ataków przy użyciu balistycznych pocisków międzykontynentalnych.