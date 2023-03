Rosjanie pokazali zniszczenie Stormera HVM. Zaliczyli poważną wpadkę

Brytyjczycy byli jednymi z pierwszych, którzy na początku wojny dostarczyli Ukrainie nowoczesne zachodnie uzbrojenie w postaci np. wyrzutni przeciwpancernych NLAW czy ręcznych zestawów przeciwlotniczych Starstreak . Następnie do Ukrainy trafiła pewna liczba brytyjskich samobieżnych systemów Alvis Stormer HVM dysponujących ośmioma gotowymi do wystrzału pociskami Starstreak.

Te są bardzo unikatową konstrukcją, ponieważ nie mają odłamkowej głowicy bojowej, tylko niszczą cele znajdujące się na dystansie do 7 km i pułapie poniżej 5 km wyłącznie energią kinetyczną za pomocą trzech wolframowych penetratorów, które nadają się też do zwalczania pojazdów opancerzonych pokroju bojowych wozów piechoty BMP-2 .

Jako naprowadzanie wykorzystywana jest pierwotna wiązka lasera podobnie jak w szwedzkim systemie Saab RBS-70, co ma swoje plusy oraz minusy. Do plusów można zaliczyć niewrażliwość na wszelkie systemy samoobrony oraz niski koszt tego systemu, a z minusów można wymienić konieczność naprowadzania pocisku do chwili trafienia, co wystawia operatora na niebezpieczeństwo i trudność w namierzaniu szybko poruszających się obiektów.