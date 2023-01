Ukraińcy przejęli wyjątkowy czołg. Jest to eksportowy model T-90S.

Ogólnie rzecz biorąc, będzie to już trzecia rosyjska strata tej maszyny, licząc dwa poprzednie zniszczone egzemplarze , o których pisała Karolina Modzelewska. Wykorzystywanie przez Rosjan sprzętu wyprodukowanego dla klienta zagranicznego wskazuje na ogromną desperację i z pewnością ucierpią na tym terminy dostaw. Dzięki temu w zależności od kontraktu zamawiający będzie mógł żądać kar umownych lub nawet zerwania kontraktu z winy Rosji.

Ponadto korzystanie ze sprzętu eksportowego prawie rok po rozpoczęciu wojny w Ukrainie wskazuje też na niewydolność rosyjskiego przemysłu obronnego, który odcięty od zaawansowanych komponentów z Europy i USA jest niezdolny do czegokolwiek innego niż masowego odświeżania zabytków z czasów ZSRR, począwszy od starych wariantów czołgów T-72, a na niezmodernizowanych T-62 skończywszy.

Czołg T-90S to w praktyce głęboko zmodernizowany w latach 90. XX wieku T-72B, którego nazewnictwo miało spowodować brak porównań osiągów irackich T-72 do najnowszych maszyn z Zachodu. Indie pierwszy raz zakupiły te czołgi w 2001 roku, a ich wariant oznaczony jako T-90A trafił do służby w rosyjskiej armii dopiero w 2005 roku.