Ramzan Kadyrow prezentuje swoją kolekcję broni. Oto jego skarby

Pistolety GLOCK powstałe w latach 80. XX wieku stały się światowym hitem ze względu na sprawdzony design i zastosowanie polimerowego szkieletu. Jego zastosowanie przyniosło sporą oszczędność masy w stosunku do ówczesnej konkurencji opierającej się na szkieletach ze stali lub aluminium.

Bazą do modyfikacji sądząc po zdjęciu były kompaktowe modele G48 z lufą o długości 106 mm o masie 524 g bez 10-nabojowego magazynka dedykowane do skrytego noszenia.

Drugim ciekawym egzemplarzem jest wprowadzony pod koniec lat. 60 XX wieku do wyposażenia rosyjskich jednostek Specnazu i agentów KGB wytłumiony pistolet PB (Pistolet Besshumnyj). Ten bazuje na pistolecie Makarowa, do którego dodano m.in. dwuczęściowy tłumik dźwięku.

Jego tylna część otacza lufę, w której wywiercono otwory mające odprowadzić część gazów prochowych, aby spowolnić pocisk do prędkości poddźwiękowej, a druga część działała już jako klasyczny tłumik dźwięku. Plusem było też to, że w PB nawet przy odkręconej przedniej części tłumika odgłos strzału był trochę wyciszony i trudniejszy do zlokalizowania. Ponadto natura takiego rozwiązania pozwalała na łatwiejsze ukrycie broni rozdzielonej na dwa elementy.