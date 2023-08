Rosjanie chwalą się zniszczeniem systemu IRIS-T. Zaliczyli poważną wpadkę

Rosyjska agencja informacyjna TASS pochwaliła się tym, że Rosjanie zniszczyli niemiecki system przeciwlotniczy IRIS-T za pomocą drona Lancet-3 . Jednakże na poniższym nagraniu widać nie dość, że dron zaatakował drewnianą makietę, to jeszcze w nią chybił.

Nie jest to pierwszy przypadek nieudolności rosyjskich propagandzistów , ale z drugiej strony fatalna jakość optyki stosowanej w rosyjskich dronach nie ułatwia ich użytkownikom poprawnej identyfikacji celów. Warto zaznaczyć, że już w wielu rosyjskich dronach widziano komercyjny sprzęt fotograficzny niskiej półki cenowej zamiast dedykowanych rozwiązań obejmujących np. termowizję.

Nie jest to tak wyrafinowana makieta jak np . nowoczesne dmuchanie rozwiązanie produkowane przez czeską firmę INFLATECH dobrze imitujące poza wyglądem także sygnaturę termiczną i radiolokacyjną celu. Jednakże w tym przypadku do zmarnowania przez Rosjan coraz rzadszego Lanceta-3 wystarczyło samo drewno uformowane najpewniej przez stolarzy i/lub rzeźbiarzy.

Drony Lancet-3 to konstrukcje ważące 12 kg, z czego 3 kg przypada na stanowiący głowicę bojową inżynieryjny ładunek burząco-kumulacyjny KZ-6, zdolny przepalić 215 mm stali pancernej. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie tandemowe, przez co ochronę stanowi tutaj nawet klatka na wieży oddalona od właściwego pancerza o przynajmniej 30 cm.