Czołgi Leopard 2A4 dla Ukrainy. Kanadyjska partia już w Polsce

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagranie z załadunku jednego z kanadyjskich czołgów Leopard 2A4 do samolotu Boeing C-17 Globemaster III. Ten o numerze C2AFC7 miał lot do Glasgow w Wielkiej Brytanii, a następnie do Wrocławia w Polsce. Wyjaśniamy osiągi czołgu Leopard 2A4.