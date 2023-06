Kolejny T-90M zniszczony. Duma Putina za 4,5 mln dolarów pokonana przez dary z Europy

Ukryty w lesie czołg T-90M został ostrzelany artylerią i wedle udostępniającego wideo była to włoska haubica FH-70 być może przekazana przez Estonię. Czołg sądząc po nagraniu oberwał podpociskiem z wyspecjalizowanej amunicji przeciwpancernej SMArt 155 lub Bonus . Mamy bowiem eksplozję w powietrzu, a następnie po paru sekundach wyraźny słup ognia z wieży czołgu, gdzie doszło do przebicia pancerza, a następnie eksplozji amunicji.

Haubice FH-70 przekazane Ukrainie przez Estonię i/lub Włochy to konstrukcja z końca lat 70. XX wieku będąca dziełem Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec. Mamy tutaj do czynienia ze skomplikowaną haubicą holowaną o masie 9 ton wyposażoną we własny silnik o pojemności 1,7 l pełniący funkcję agregatu prądotwórczego i umożliwiający przemieszczanie się haubicy z prędkością do 16 km/h.