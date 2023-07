W okolicach Woroneża dostrzeżono kolejny transport kolejowy czołgów T-55 zmierzający w stronę Ukrainy. Co ciekawe dzięki widocznym na czołgach numerom można zidentyfikować przewożone czołgi. Przykładowo ostatni egzemplarz z numerem 200 służył jeszcze nie tak dawno do organizowania przejażdżek dla chętnych z okolic Moskwy.

Czołgi T-55 to produkowana od 1958 roku modernizacja czołgu T-54, którego korzenie sięgają drugiej połowy lat 40. XX wieku będącego następcą słynnego T-34 . W T-55 w stosunku do T-54 w zasadzie wzmocniono tylko sinik i powiększono zbiorniki paliwa i zapas amunicji.

T-55 były dobrymi czołgami, ale ponad 60 lat temu, a nie teraz kiedy to T-55 jest niczym innym jak niezdolną do przebicia czegokolwiek innego niż bojowy wóz piechoty, niezdolną do walki w nocy 36-tonową stalową trumną. Śmiertelne zagrożenie dla załogi stanowią tutaj nawet powszechne jednogłowicowe granaty do granatników RPG-7 masowo montowane przez Ukraińców na dronach.