Pękła magiczna bariera. Stracili tyle "Dum Putina" co mieli zaczynając wojnę

T-90M wprowadzony do służby w w 2021 roku miał być rewolucją w rosyjskiej armii, ale w rzeczywistości jest modernizacją maszyn T-90 wywodzących się z rodziny T-72. Ogólnie rodzina czołgów T-90 była chwytem marketingowym mającym sugerować nową jakość w porównaniu do czołgów T-72, które zyskały fatalną reklamę podczas I wojny w Zatoce Perskiej kiedy to były masowo niszczone przez zachodni sprzęt.