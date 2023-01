Rosjanie stracili nowoczesny czołg T-90M Proryw-3. Miliony dolarów zniszczone przez prosty granatnik

T-90M Proryw-3 to najnowsze czołgi wprowadzone do rosyjskich sił zbrojnych w 2020 r. Według szacunków twórców raportu "The Military Balance 2022" z końcem 2021 r. Rosja miała na stanie tylko 67 takich maszyn. Są one głęboką modernizacją czołgów T-90A będących z kolei znaczącą modernizacją T-72B.