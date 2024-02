"To najlepszy czołg na świecie." Władimir Putin pęka z dumy

- T-90 Proryw to bez przesady najlepszy czołg na świecie, wróg to przyznaje. Czołg trzeba rozwinąć, będziemy musieli pomyśleć o nowych generacjach, projektanci wiedzą, nad czym należy popracować i już dzisiaj się tym zajmują" - powiedział Władimir Putin wizytując hale koncernu zbrojeniowego Urałwagonzawod.

T-90 to rodzina rosyjskich czołgów podstawowych. Pierwsze egzemplarze zaczęto produkować w 1992 r. Rosjanie nie zdecydowali się na zupełnie nową konstrukcję, ale na głęboką modernizację T-72. Najnowszy wariant to T-90M Proryw, który już wcześniej został ochrzczony "dumą Putina". Rosyjski prezydent osobiście przyglądała się jednemu z prototypów i już wtedy mocno zachwalał możliwości, jakimi będzie dysponowała nowa maszyna.

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) podał w lutym br., że od początku wojny w Ukrainie najeźdźcy stracili ponad 3000 czołgów. Chociaż gospodarka została przestawiona w stan wojenny i do produkcji czołgów rzucono znacznie większe siły to braki na froncie są uzupełniane m.in. poprzez ściąganie T-90S. To maszyny z rodziny T-90, ale nie były one projektowane z myślą o rosyjskiej armii, a o eksporcie. Niewykluczone, że wykorzystywane są egzemplarze, które nie zostały odebrane przez klientów z uwagi na zgłaszane wady.