Szkolili ich na zachodzie. Teraz z Ukrainy przesyłają pozdrowienia

W latach 1994-2001, Szwecja nabyła łącznie 120 czołgów Stridsvagn 122 . Co interesujące, nie są to przebudowane czołgi Leopard 2A4, a skonstruowane od podstaw. Część z nich została wyprodukowana w zakładach Krauss-Maffei Wegmann, jednak większość z nich powstała w Szwecji na mocy licencji w firmie Åkers Krutbruk Protection AB.

W porównaniu do innych modeli Leoparda 2A5 szwedzkie czołgi wyróżniają się zwiększoną ochroną stropu wieży oraz burt kadłuba, co znacząco poprawia ich odporność na granaty wystrzelone z granatników przeciwpancernych typu RPG-7 oraz na bomblety z amunicji kasetowej . Podczas walk okazało się też, że szwedzkie warianty są najbardziej odpornym wariantem Leoparda 2 na ataki improwizowanych dronów "kamikadze" bądź bardziej profesjonalnych Lancet-3 .

Dodatkowo czołgi Stridsvagn 122 wyposażone są w ulepszony system kierowania ogniem, bardziej zaawansowany niż w wariantach A5, zbliżony do systemów zastosowanych w Leopardach 2A6. Posiadają także automatyczne wyrzutnie granatów dymnych Galix i usprawniony system gaśniczy. Poza wymienionymi modyfikacjami pozostają one zbliżone do Leoparda 2A5, w tym posiadają charakterystyczne kliny na wieży oraz standardową armatę Rheinmetall Rh-120 o długości 44 kalibrów, używaną również w czołgach M1A2 Abrams jako M256.