F-16 dla Ukrainy. To ważna pomoc, ale może nie przynieść przełomu

Dobrym przykładem jest tu początek wojny, gdy można było odnieść wrażenie, że rosyjską armię powstrzymuje lekka piechota z Javelinami (główny ciężar walk ponosiły wojska pancerne, zmechanizowane i artyleria), a dron Bayraktar TB2 to świetny sprzęt do atakowania celów naziemnych.

Podobną narracją obrosły w późniejszym czasie wyrzutnie rakiet HIMARS , których znaczenie okazało się bardzo duże (upośledziły rosyjską logistykę i zmusiły Rosjan do odsunięcia magazynów od linii frontu), ale nie doprowadziły do przełomu w wojnie.

73 F-16, których przekazanie zadeklarowały Dania, Holandia i Norwegia (przekazania samolotów za 2-3 lata nie wyklucz także Belgia), to dla Ukrainy ogromna pomoc. Jej znaczenie jest tym większe, że obecnie – według cywilnych analityków, jak Jarosław Wolski – lotnictwo Ukrainy ma do dyspozycji od kilkunastu do maksymalnie dwudziestu kilku zdolnych do lotu maszyn.