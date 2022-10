Drony Bayraktar TB2 dla Polski. Pierwsza partia już w kraju

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że do kraju dotarła już pierwsza część zamówienia. W jej skład wchodzi między innymi sześć bezzałogowych dronów Bayraktar TB2 wraz z trzema mobilnymi stacjami kontroli. Oprócz tego, w dostarczonej do Polski partii znajdują się też elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne i liczne części zamienne do tureckich bezzałogowych statków powietrznych. Oficjalne przekazanie sprzętu odbędzie się 28 października o godzinie 13:00 w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.