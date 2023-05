Samoloty wczesnego ostrzegania dla Polski. Kupujemy używane SAAB 340 AEW&C Erieye

Polska chce pozyskać dwa samoloty wczesnego ostrzegania SAAB 340 AEW&C Erieye. Rzecznik Agencji Uzbrojenia płk. Krzysztof Płatek podał nie tylko model, ale i liczbę maszyn, ucinając zarazem spekulacje co do tego, jakie konkretnie samoloty zakupi Polska.

Wybór starszych maszyn może wydawać się kontrowersyjny, ale ma swoje uzasadnienie. Chodzi o czas. Samoloty SAAB 340 AEW&C Erieye są obecnie dostępne od ręki – to maszyny służące wcześniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zostały zastąpione przez nowocześniejsze maszyny GlobalEye i trafiły do magazynu w Szwecji, dzięki czemu są dostępne niemal natychmiast, w przeciwieństwie do swoich następców. Czas oczekiwania na samoloty GlobalEye wynosi około pięciu lat – ZEA złożyły pierwsze zamówienie w roku 2015, a dwa pierwsze egzemplarze dotarły do odbiorcy w roku 2020.