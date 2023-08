Ogromny sukces Ukraińców. Zniszczyli na Krymie system S-400 Triumf

Według ukraińskiego wywiadu, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę takich systemów na uzbrojeniu Rosji, jest to "bolesny cios w system obrony przeciwlotniczej okupantów, który będzie mieć poważny wpływ na dalsze wydarzenia w okupowanym Krymie".

S-400 Triumf to najnowszy rosyjski system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy opracowany w latach 90. XX wieku przez biuro konstrukcyjne Ałmaz jako głęboka modernizacja systemu S-300PMU. Z tego względu zachowano też wsteczną kompatybilność z pociskami rakietowymi z systemu S-300.

Rosjanie chwalili się zasięgiem systemy wynoszącym nawet 400 km przy wykorzystaniu pocisków rakietowych 40N6E , ale te stanowiły ułamek całej produkcji i stanowią rzadkość. Rosjanie chwalili się też możliwością zwalczania celów balistycznych poruszających się z prędkością aż 4,8 km/s, ale tutaj zasięg miał spadać do około 60 km.

Dużo częstszym widokiem są pociski 48N6DM/48N6E3 o zasięgu niemal 250 km osiąganym przy masie pocisku przekraczającej 1,8 tony i ok. 200-kilogramowej głowicy bojowej. Są to pociski z półaktywną głowicą naprowadzającą, gdzie radar wyrzutni musi aż do chwili trafienia oświetlać cel dla pocisku pozbawionego emitera.