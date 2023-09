Dekapitacja Floty Czarnomorskiej. Ukraińcy dokonali niemożliwego

To sprawia, że w praktyce przynajmniej na kilka tygodni jeśli nie miesięcy (pytanie, jacy zostali zastępcy) Rosjanie utracili możliwość dowodzenia Flotą Czarnomorską. Jest to jeden z najbardziej przełomowych ataków w historii wojskowości podobnie jak zniszczenie okrętu podwodnego Rostów nad Donem .

Są to pociski produkowane przez koncern MBDA od lat 2000. XXI wieku o zasięgu 500 km dla państw je produkujących oraz 300 km dla klientów eksportowych co wynika z ograniczeń Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych.

TAURUS KEPD 350 vs Storm Shadow. Pewna "drobnostka" robi ogromną różnicę

Jest to wielofunkcyjna głowica bojowa składająca się z dwóch elementów. Pierwszym jest mały ładunek kumulacyjny odsłaniający cel np. z ziemi lub uszkadzający jego zewnętrzną strukturę. Z kolei drugim jest właściwa głowica penetrująca detonująca się opóźnieniem do 240 ms. To jest ustawiane w zapalniku Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) jeszcze przed startem. Głowica może działać w kilku trybach: