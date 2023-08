F-16 dla Ukrainy. Dania potwierdza przekazanie samolotów

F-16 to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji zaprojektowany przez amerykańską wytwórnię General Dynamics i produkowany od połowy lat 70. XX. To stosunkowo niewielka maszyna: długość wynosi niewiele więcej niż 15 m, rozpiętość skrzydeł to niespełna 9,5 m, a masa własna nie przekracza 8,5 t. Jest za to w stanie rozwijać prędkość do 2450 km/h, a jej zasięg to 3200 km (lub 4220 km - z dodatkowymi zbiornikami).