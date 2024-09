Artyleryjska rewolucja. Bóg wojny strzela i widzi coraz dalej

Dziś nie bez powodu artylerię nazywa się "bogiem wojny". Walki w Ukrainie pokazują, że to właśnie ogień artyleryjski odpowiada – w zależności od źródeł – za 60-80 proc. strat w ludziach i sprzęcie. To artyleria rozstrzyga losy bitew i kampanii.

Zachodnie haubicoarmaty 155 mm z lufami o długości 52 kalibrów takie jak Krab, PzH 2000, AS90, FH77BW Archer czy Caesar mogą prowadzić ogień na odległość do ok. 30 km. Wartość tę można zwiększyć do mniej więcej 40 km stosując amunicję z gazogeneratorem.