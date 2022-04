Goździk, Hiacynt i Piwonia. Rosyjska artyleria lufowa, czyli morderczy "bukiet" Putina

Małwa to automatyczna armata umieszczona na terenowym, kołowym podwoziu, charakteryzująca się krótkim czasem od zatrzymania do otwarcia ognia. Pozostaje jednak – na razie bronią prototypową. Za seryjnie produkowane trudno także uznać wdrażane w pojedynczych sztukach nowe modele Msty, czyli zestawy 2S35 Koalicja-SW. Ciężar walk spoczywa na znacznie starszych modelach.

2S1 Goździk to opracowana w latach 60. 122 mm haubica samobieżna, wykorzystująca podwozie transportera MT-LB . Broń ta została wyprodukowana w liczbie przekraczającej 10 tys. egzemplarzy, co rzutuje na jej popularność na całym świecie.

Porównywalną do Rosji liczbą Goździków dysponuje Ukraina. 2S1 może strzelać na odległość 15 km pociskami o masie 22 kg. Zasięg ostrzału może być większy przy wykorzystaniu pocisków z gazogeneratorem .

Akacja, podobnie jak Goździk, została opracowana w latach 60., a jej produkcję rozpoczęto w 1971 roku. Samobieżna haubica kalibru 152 mm to ciekawy przykład sowieckiej unifikacji sprzętu.

Tulipan to największy z używanych współcześnie moździerzy. Opracowana w latach 60. broń dzieli wspólne podwozie z haubica Akacja. Charakteryzuje się niewielką szybkostrzelnością (jeden strzał na ponad minutę), ale bardzo dużą siłą rażenia – wystrzeliwane pociski ważą ponad 130 kg.

Ciekawą cechą Tulipana jest dostosowanie go wystrzeliwania pocisków atomowych. Mimo niewielkiego, 9-kilometrowego zasięgu, dla moździerza opracowano pociski z taktycznymi ładunkami jądrowymi o mocy 2 kt. Większość wyprodukowanych w czasach ZSRR tulipanów pozostaje obecnie w magazynach, ale broń tę zauważono na wyposażeniu prorosyjskich separatystów w Donbasie.

System Hiacynt ma ten sam kaliber, co 2S3 Akacja (152 mm) i również wykorzystuje podwozie GM-123, ale ma zupełnie inną konstrukcję. Działo nie jest zamknięte w pancernej wieży, lecz umieszczone na zewnątrz pojazdu.

Małka (w starszej wersji: Pion) to znany w Polsce także pod nazwą Piwonia zestaw artyleryjski kalibru 207 mm. Podobnie jak inne, rosyjskie zestawy, został on przystosowany do wystrzeliwania pocisków atomowych albo chemicznych, jednak współcześnie jest używany w roli konwencjonalnej artylerii, strzelającej głównie pociskami odłamkowo-burzącymi.