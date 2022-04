Artyleria na wojnie w Ukrainie. "Bóg wojny" widzi dalej i wie więcej

Najpopularniejsze z nich – Goździk i Akacja – to artyleryjskie "woły robocze", podstawa zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej artylerii samobieżnej.

Mniej powszechne są zestawy 2S7 – najpotężniejsza artyleria lufowa stosowana obecnie na świecie. W rosyjskiej zmodernizowanej wersji noszą one nazwę Małka, w ukraińskiej – Pion. A w polskiej, bo do 2006 roku broni tej używała także polska armia – Piwonia.

Poza wspomnianymi typami uzbrojenia, podczas wojny w Ukrainie stosowane są także znacznie bardziej egzotyczne, wyprodukowane w ograniczonej liczbie, jak choćby zdobyty przez Ukraińców samobieżny moździerz S23 Nona-SWK, korzystający w tym - rzadkim - przypadku z trakcji kołowej. Pozostają one jednak tylko militarną ciekawostką, która nie ma istotnego wpływu na przebieg walk.

Obok zwykłych pocisków w użyciu są także pociski z gazogeneratorem. To rodzaj umieszczonego z tyłu "silnika" – wyrzucane przez niego gazy nie zapewniają jednak dodatkowego napędu, ale ograniczają zawirowania powietrza, pojawiających się za lecącym obiektem. W praktyce przekłada się to na większy o około 20 proc. zasięg strzału. Zasięg jest w tym przypadku okupiony mniejszą masą głowicy bojowej i nieco mniejszą celnością.

W użyciu jest bardzo wiele typów dronów – od prostych, cywilnych konstrukcji, pozwalających bez ryzyka zajrzeć, co znajduje się za pobliskim budynkiem czy wzgórzem, po wyspecjalizowane, latające punkty obserwacyjne. Dzięki nim koordynaty zaobserwowanych celów są natychmiast, automatycznie przekazywane artylerii.

Ogromną, choć mało medialną rolę odgrywają w czasie walk drony obserwacyjne, jak dzieło polskiej firmy WB Electronics – drony Fly Eye. Te niewielkie, trudne do wykrycia aparaty latające, które są prawdziwymi "oczami" ukraińskich artylerzystów. Zwiększają zasięg obserwacji i możliwość wykrycia przeciwnika, radykalnie zwiększając możliwości współpracującej z nimi artylerii.

Trudna do pominięcia jest zarazem propagandowa funkcja takich maszyn. Efektowne filmy, na których widzimy niszczoną ogniem artylerii kolumnę pod Kijowem, zniszczenie rozstawiającej własne działa, rosyjskiej baterii czy rozstrzelanie rosyjskich pojazdów pod Mariupolem to przecież efekt współpracy dronów i artylerii.

Rozwój technologii sprawił, że użycie klasycznej, holowanej artylerii wiąże się jednak z rosnącym ryzykiem. To efekt coraz doskonalszych metod lokalizacji miejsc, z których prowadzony jest ostrzał. Dziesiątki lat temu służyły do tego stacje nasłuchowe, dzięki którym znając szybkość rozchodzenia się dźwięku i porównując czas, w którym w różnych miejscach usłyszano wystrzał, można było dość precyzyjnie określić obszar, z którego strzela wroga artyleria.

Współcześnie zadanie te przejęły radary artyleryjskie. Są one w stanie wykryć nadlatujące pociski i na podstawie ich trajektorii obliczyć zarówno czas i miejsce upadku, jak i lokalizację strzelającego. Automatyzacja zarówno pomiarów, jak i przekazania koordynatów celu oznacza, że ogień kontrbateryjny może być współcześnie zabójczo skuteczny.

To zmodernizowana wersja udanych, czechosłowackich zestawów Dana, w których zamiast "rosyjskiego" kalibru 152 mm zastosowano "natowski" – 155 mm, nowy system kierowania ogniem i dłuższą lufę. Przekłada się to na zasięg strzału, wynoszący – w przypadku Zuzany 2 z lufą o długości 52 kalibrów – aż 41 km.

Na liście broni, która potencjalnie może trafić na Ukrainę, znajdują się także brytyjskie armatohaubice AS-90. To system dobrze zanany w Polsce – wieża i armata w połączeniu z południowokoreańskim podwoziem K9 Thunder tworzą bowiem polską armatohaubicę Krab.

AS-90 może wystrzelić trzy pierwsze pociski w czasie zaledwie 10 sekund. 3 minuty wystarczą na wystrzelenie 10 pocisków, a przy ogniu ciągłym szybkostrzelność spada do około 2 pocisków na minutę.

Ukraina apeluje również do Niemiec o przekazanie armatohaubic PzH 2000. Jest to broń, która była brana pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy programu Krab. Niemiecka haubica charakteryzuje się wysoką szybkostrzelnością - także przy ogniu ciągłym.

PzH 2000 (na zdjęciu egzemplarz należący do armii holenderskiej)

Artyleryjskie pociski kierowane, jak rozwijany współcześnie, amerykański M982 Excalibur, pozwalają na bardzo precyzyjny ostrzał. Lecący pocisk jest wówczas naprowadzany na odbitą od celu wiązkę lasera. Oznacza to dla artylerii zupełnie nowe możliwości, podobnie jak dla oddziałów, które są przez nią wspierane. W praktyce dron albo wysunięty obserwator może wskazać punkt, w który ma uderzyć pocisk wystrzelony 40 kilometrów dalej.

Ważną zmianą jest także rozwój amunicji, nieco na wyrost nazywanej "inteligentną". Chodzi o pociski zdolne do samodzielnego poszukiwania celu, jak szwedzki FFV Bonus czy rosyjski 30F39 Krasnopol. Jest to realizowane m.in. przez podpociski, które opadając na spadochronach wyszukują pojazdy opancerzone by zaatakować je z góry, gdzie są chronione najcieńszym pancerzem.