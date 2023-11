Wojna zimą. Ukraina ze sprzętem Zachodu kontra marznący Rosjanie

Takiego "luksusu" nie mieli i dalej nie mają Rosjanie, którzy - podobnie jak ostatniej zimy - tnie otrzymali odpowiedniego wyposażenia. W ub.r. skutkowało to m.in. bardzo dużymi stratami z powodu odmrożeń kończyn oraz licznymi przypadkami hipotermii. Jak podaje portal Euromaidan Press, w lutym 2023 r. 30 proc. rannych Rosjan trafiło do szpitala w Gorłówce właśnie z powodu odmrożeń.

Dotychczas w szczególności zmobilizowani Rosjanie otrzymywali sprzęt z czasów Związku Radzieckiego , często w fatalnym stanie . W tym roku może być trochę lepiej, ponieważ Białorusini mają dla Rosjan masowo szyć nowe mundury , a lokalne ugrupowania organizują zrzutki na wyposażenie żołnierzy. Możliwe też, że do armii Putina trafi zimowe umundurowanie z Korei Północnej.

Rosjanie najpewniej znów spróbują zmasowanego ostrzału za pomocą pocisków balistycznych, manewrujących i dronów na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Ta obejmuje np. stacje transformatorowe średniego napięcia czy węzły sieci gazowej służące do ogrzewania ukraińskich cywilów w miastach.

Rosja dość oszczędnie w ostatnich miesiącach korzystała z pocisków balistycznych, pocisków manewrujących oraz dronów Shahed do atakowania celów w Ukrainie. Teraz żołnierze Putina mogą przeprowadzać bardziej liczne ataki w celu przeciążenia systemów przeciwlotniczych przeciwnika.

Równocześnie Zachód dostarczył Ukrainie więcej systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wykorzystujących nawet stare pociski AIM-9M Sidewinder bądź MIM-23 HAWK. Wystarczą one do zwalczania prostych celów przy minimalnych kosztach. Ukraińcy cenią sobie niemieckie Gepardy, ale ich liczba jest mocno ograniczona w stosunku do aktualnych potrzeb.