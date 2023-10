Leopard 2A6-UA. Oto jak Ukraińcy zmodernizowali swój najmocniejszy czołg

Pancerz prętowy to prosta i lekka konstrukcja, która ma oferować ochronę przez prostymi granatami przeciwpancernymi pokroju tych z granatników RPG-7 . Ta stalowa konstrukcja oddalona od pancerza czołgu na oko o 0,5 m ma spowodować przedwczesną detonację głowicy kumulacyjnej .

Warto zaznaczyć, że strumień kumulacyjny ma ogromne możliwości przelania pancerza, ale jego zasięg jest bardzo krótki. To sprawia, że pancerz prętowy może sprawić, że trafienie w bok, które mogłoby przebić pancerz boczny, zostanie przez niego zatrzymane.

Oczywiście nie dotyczy to nowoczesnych pocisków z głowicą tandemową (podwójną), gdzie pierwszy ładunek robi wyrwę w pierwszej warstwie pancerza i właściwa głowica detonuje się już przy trefieniu w pancerz zasadniczy. Jednakże w przypadku improwizowanych dronów "kamikadze" sądząc po nagraniach, dominują rozwiązania jednogłowicowe. Przed takimi pancerz prętowy stanowi skuteczną ochronę.

Jest to stosunkowo lekki, ale skuteczny sposób na zwiększenie poziomu ochrony przed głowicami kumulacyjnymi, a nawet penetratorami kinetycznymi, czyli pociskami APFSDS-T. W przypadku tych ostatnich, dodatkowe warstwy pancerza zakłócają trajektorię ich lotu, co sprawia, że penetratory uderzają w pancerz zasadniczy bokiem, a nie czołowo.

Jednakże, zastosowanie dodatkowego pancerza nie jest jedynym sposobem na zwiększenie skuteczności czołgu. Leopard 2A6 jest wyposażony również w dłuższą armatę Rheinmetall Rh-120 L/55, która jest w stanie rozpędzić penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości. To z kolei zapewnia lepszą celność i przebijalność pocisków. Niestety, taka modernizacja zaowocowała wzrostem masy czołgu do ponad 60 ton.