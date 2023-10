Pociski przeciwlotnicze AIM-9M Sidewinder zostaną przekazane Ukrainie w ramach 48. pakietu pomocy militarnej o wartości 200 mln dolarów. Zgodnie z zapowiedziami sekretarza obrony USA Lloyda Austina, do Ukrainy niedługo trafią również nowe systemy obrony powietrznej, służące do ich wystrzeliwania. Póki co, ich specyfikacja pozostaje tajemnicą. Amerykański serwis militarny The War Zone zwraca jednak uwagę, że jedną z prawdopodobnych opcji jest dostarczenie systemów MIM-72 Chaparral.

Tajemniczy system obrony powietrznej dla Ukrainy

MIM-72 Chaparral (M48) to amerykański system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, który wszedł do służby w 1969 r. i został wycofany z użycia w latach 1990-1998. Składa się z wyrzutni zamontowanej na pojeździe gąsienicowym, który bazuje na transporterze opancerzonym M113. System został dostosowany do użycia pocisków pochodnych AIM-9 Sidewinder, znanych jako MIM-72. Jego wyrzutnia może pomieścić cztery gotowe do wystrzelenia pociski.

Co ciekawe, Chaparral nie jest wyposażony w radar poszukiwawczy ani namierzający i wykorzystuje oddzielny zestaw radarowy do wykrywania i śledzenia celów powietrznych na większych odległościach. Posiada jednak system IFF (ang. Identification Friend or Foe), czyli system identyfikacji swój-obcy. Nie wiadomo też, czy Stany Zjednoczone kiedykolwiek użyły systemu MIM-72 Chaparral w warunkach bojowych. Serwis Military Today zwraca uwagę, że wyprodukowano około 600 jednostek ogniowych M48 i 21 000 rakiet MIM-72 Chaparral.

Broń obsługiwana była przez osiem różnych krajów; Chile, Egipt, Izrael, Maroko, Portugalię, Tajwan, Tunezję oraz Stany Zjednoczone. Według Military Today aktywne jednostki wciąż znajdują się w Portugalii, na Tajwanie i w Tunezji. Niewykluczone więc, że USA rozważają zakup systemów Chaparral od państw trzecich, aby później przekazać je Ukrainie, lub też planują sięgnąć po sprzęt znajdujący się w amerykańskich magazynach wojskowych.

Modyfikacje tych rozwiązań sprawią, że będą one zdolne do strzelania pociskami AIM-9M Sidewinder, który niedługo dotrą do Ukrainy. Obrona powietrzna wciąż stanowi wyzwanie dla ukraińskiej armii, dlatego kolejne systemy obrony powietrznej (nawet jeśli są to starsze rozwiązania) są jednym z najpotrzebniejszych sprzętów wojskowych.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski