Potężne niemieckie Pumy trafią na Litwę. Będą na stałe odstraszać Rosjan

Czołgi Leopard 2A6 to jedne z najnowszych wariantów produkowane w latach 2000. XXI wieku. W stosunku do starszych czołgów Leopard 2A5 pancerz dodatkowo wzmocniono, poprawiono optoelektronikę, ale największą różnicą jest zastosowanie dłuższej armaty Rheinmetall Rh-120 L/55 zdolnej do rozpędzenia penetratorów APFSDS-T do jeszcze wyższej prędkości, co przekłada się na lepszą celność i możliwości penetracji celów.