Ukraińskie "strzelanie do rzutków". Od umiejętności zależy życie

W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające ukraińskiego żołnierza strzelającego ze strzelby gładkolufowej (jest to jakiś model samopowtarzalny) do najprawdopodobniej rosyjskiego drona. Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania strzelb w charakterze obrony antydronowej .

Strzelby jako broń antydronowa to nic innego jak odświeżenie starej idei. Zarówno Ukraińcy jak i Rosjanie, chcąc się jakoś ochronić, zaczęli sięgać po strzelby gładkolufowe, które są powszechnie używane w sporcie lub na polowaniach. Te, wbrew pozorom, są skuteczne w zwalczaniu dronów na odległość do około 30 metrów (w przypadku amunicji śrutowej), pod warunkiem że strzelec ma doświadczenie w ich użyciu. Oznacza to, że strzelba może być użyta do zwalczania drona "kamikadze" w ostatniej fazie lotu, kiedy strzelec ma tylko sekundy na reakcję.