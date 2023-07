"Duchy Bachmutu". Tak Ukraińcy polują na Rosjan

Snajperzy i strzelcy wyborowi należą do jednych z największych postrachów żołnierzy, ponieważ generują ciągłą atmosferę zagrożenia i bardzo niskie morale w jednostkach. Ogólna koncepcja w zasadzie nie uległa zmianie, ponieważ dalej rdzeniem jest ponadprzeciętnie wyszkolony żołnierz wraz z lepszej jakości karabinem, ale zmianie uległy dodatki.

Teraz celowniki optyczne są wypierane na rzecz celowników optoelektronicznych z termowizją, przed którymi ukrycie się jest bardzo trudne i kosztowne. Dodajmy do tego ruiny miasta Bachmut, gdzie zniszczone budynki zapewniają mnóstwo ukrytych pozycji strzeleckich, to mamy idealny teren dla dobrze wyposażonych strzelców wyborowych.

Poniższe nagranie przedstawia działanie takiej ukraińskiej grupy wypadowej składającej się z kilku strzelców, na co wskazują smugi po pociskach widziane w celowniku nagrywającego. Ten zdołał wyeliminować podczas nagrania 10-12 rosyjskich żołnierzy i wykorzystywał do tego samopowtarzalny karabin wyborowy w kal. 308 Winchester / 7,62x51 mm NATO na dystansie około 300 m.

Najpewniej był to bardzo popularny wśród ukraińskich snajperów i strzelców wyborowych lokalnie produkowany na licencji wprowadzony do służby w 2018 roku jako następca SWD wariant karabinu Armalite AR-10, czyli Zbroyar UR-10 zwany też jako UAR-10 lub Z--10. Ewentualnie mógł to też być bardzo podobny amerykański karabin M110 (też wariant AR-10).