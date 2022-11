Ukraiński snajper z termowizją vs Rosjanie. 19 sekund i po sprawie

Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania celowników termowizyjnych przez ukraińskich snajperów, ale ze względu na koszty nie jest to wyposażenie powszechne. Dobre myśliwskie celowniki termowizyjne wyposażone sensory o odpowiedniej rozdzielczości (640x480 pikseli) i dobrej czułości to koszt około 20 tys. zł. Nie są to co prawda rozwiązania stricte wojskowe o lepszych możliwościach pokroju ThermoSight HISS-XLR, ale jak pokazała wojna w Ukrainie myśliwskie rozwiązania też "dają radę".