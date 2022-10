Radiostacje zmobilizowanych Rosjan. Są to czasy głębokiego ZSRR

Tym razem do wyposażenia "świeżych jednostek" trafiły przenośne radiostacje UKF R-159, które możemy m.in. podziwiać w podlaskim Muzeum Techniki. Jest konstrukcja z lat 80. XX wieku będąca następcą starszych R-107M.

Jest to konstrukcja o wymiarach 305x180x395 mm ważąca 14,5 kg, co jest przepaścią w stosunku do nowoczesnych systemów pokroju radiostacji plecakowej RRC9210 ważącej zaledwie 3,4 kg i oferującej wielokrotnie większe możliwości.