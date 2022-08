Tajna broń USA. To ona zabiła lidera Al-Kaidy

Pocisk Hellfire R9X, zwany potocznie "bombą ninja" lub "latającym nożem Ginsu", jest amerykańską bronią stosowaną do zabijania przywódców grup terrorystycznych . W porównaniu z innymi rakietami został zaprojektowany tak, by ograniczać liczbę przypadkowych ofiar wśród cywili. Precyzję ataku zapewnia specjalna głowica z wysuwanymi ostrzami.

Informacje o pierwszym bojowym użyciu Hellfire R9X pochodzą z 2017 r., ale wiadomo, że rakieta jest rozwijana co najmniej od 2011 r. Ponieważ jest to tajna broń, jej dokładna budowa oraz parametry techniczne nie są dobrze znane.

Zważywszy jednak na fakt, że j est to zmodyfikowana wersja pocisku AGM-114 Hellfire, można przypuszczać, iż rakieta zachowała pewne cechy pierwowzoru. Jest to zatem pocisk powietrze-ziemia, nad którym mogli pracować ci sami konstruktorzy z firm Lockheed Martin , Rockwell International Corporation oraz Northrop Grumman.

Prawdopodobnie R9X posiada podobną masę (45 kg) oraz takie same rozmiary (163 cm długości, ok. 18 cm średnicy i 33 cm rozpiętości). Najpewniej wykorzystuje też silnik rakietowy na paliwo stałe. Napęd w klasycznym Hellfire pozwala rozwinąć rakiecie prędkość do poziomu Mach 1,25, czyli ok. 1530 km/h.