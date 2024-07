Umowa na śmigłowce Apache. Pierwsze maszyny dotrą do Polski na przełomie roku

Umowa na 96 śmigłowców Apache bywa nazywana kontraktem dekady – maksymalna wartość transakcji została ustalona na 12 mld dolarów. Od pierwszych deklaracji z września 2022 roku , dotyczących zamiaru pozyskania przez Polskę nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych minęły już niemal dwa lata, jednak negocjacje w tej sprawie zmierzają do szczęśliwego finału.

Po nich ma zostać podpisana umowa wykonawcza, a pierwsze, pomostowe śmigłowce trafią do Polski "na przełomie roku". Nie będą to jednak docelowe maszyny, czyli najnowszy obecnie wariant AH-64E Apache Guardian .

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomostowy sprzęt miał dotrzeć do Polski po przeszkoleniu pilotów i personelu naziemnego. Pierwsza grupa Polaków zakończyła już szkolenie, co otwiera drogę do dostarczenia maszyn. Pomostowy sprzęt pozwoli na szkolenie personelu w kraju, a także na zapoznanie żołnierzy z nowym sprzętem i jego możliwościami.