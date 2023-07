"Wampir na polowaniu". Rosjanie bez szans w starciu z taką precyzją

W sieci pojawiło się nagranie jak Ukraińcy z zamontowanego na HMMWV systemu VAMPIRE eliminują Rosjan ukrywających się w pobliskim lesie za pomocą pary precyzyjnych rakiet APKWS. Na HMMWV widać zawierającą cztery pociski rakietowe wyrzutnię LAND-LGR4, a sterowanie odbywa się z wnętrza pojazdu.

System VAMPIRE, którego pełna nazwa to Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment opiera się na połączeniu lekkiej kontenerowej wyrzutni LAND-LGR4 od Arnold Defense o masie 27,2 kg mieszczącej cztery rakiety kal. 70 mm, którą można osadzić na każdym pojeździe. Do tego dochodzi wskaźnik laserowy umożliwiający naprowadzanie wystrzelonych pocisków rakietowych APKWS z punktową precyzją (kołowy błąd trafienia to poniżej 1 m).

Z kolei efektorem są pociski APKWS będące w zasadzie starymi i bardzo licznymi niekierowanymi pociskami rakietowymi Hydra kal. 70 mm, do których dodano moduł naprowadzania wraz ze statecznikami wykorzystujący odbitą wiązkę lasera. Jest to tani system będący też niewrażliwym na systemy samoobrony w postaci flar czy walki elektronicznej, ale strzelec musi naprowadzać pocisk aż do chwili trafienia. W efekcie powstał bardzo skuteczny i zarazem tani pocisk kierowany, ponieważ przy produkcji wykorzystywane są stare rakiety.

Zasięg takich pocisków przypadku celów naziemnych to najpewniej koło 2,5 / 3 km w porównaniu do 5 km deklarowanych dla śmigłowców. Co więcej, ten system może być też wykorzystywany do zwalczania dronów znacznie niższym kosztem niż ma to miejsce w przypadku zestawów MANPADS typu FIM-92 Stinger czy PPZR Piorun.

Z kolei w przypadku zwalczania celów naziemnych można rzec, że to taki miniaturowy system M142 HIMARS na wyłączność odziały piechoty mogący razić poza lekkimi fortyfikacjami też bojowe wozy piechoty z rodziny BMP lub transportery opancerzone z serii BTR.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski