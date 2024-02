Tysiące rakiet CRV7 dla Ukrainy. Kanada proponuję utylizację bojem

Pociski CRV7 zostały opracowane w latach 70., a ich wzmocniona, najsilniejsza w swojej klasie, głowica bojowa głowica miała służyć m.in. do ataków powietrznych na hangary z samolotami państw Układu Warszawskiego.

W czasie zimnej wojny Kanadyjczycy wyprodukowali dziesiątki tysięcy pocisków CRV7, które na przełomie wieków zostały wycofane. W 2021 roku według kanadyjskich danych w magazynach znajdowały się jeszcze 83303 egzemplarze – wszystkie przeznaczone do utylizacji.

Zamiast zmuszać Kanadyjczyków do płacenia milionów dolarów za utylizację tej broni, należy ją przekazać Ukrainie, która będzie mogła ją wykorzystać do obrony swojej suwerenności.

Mimo tego pociski CRV7 mogą nadal być przydatne. Jeden z wariantów (SAPHEI/HEISAP) przenosi głowicę o masie ponad 7 kg, zaprojektowaną do niszczenia umocnień i zdolną do pokonania – kolejno, co odpowiada warstwom pokrywającym schrony na samoloty – czterech metrów ziemi, prawie metra zbrojonego betonu i 25-mm warstwy stali.