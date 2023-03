Śmigłowce AH-1Z Viper dla Słowacji. Są rekompensatą za samoloty MiG-29

Do niedawna jedynym klientem wprowadzonego do służby w 2010 roku śmigłowca byli Marines, którzy są z nich bardzo zadowoleni. AH-1Z Viper pozwala na przenoszenie identycznej ilości uzbrojenia przeciwpancernego jak AH-64E Apache Guardian będąc przy tym konstrukcją szybszą, tańszą w eksploatacji oraz w przeciwieństwie do maszyny US Army, AH-1Z Viper może nawet samodzielnie zestrzelić samolot myśliwski pokroju Su-30 lub Su-35.